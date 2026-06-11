Заявленные и итоговые цены на нижегородскую «вторичку» могут отличаться на 24%

В Нижнем Новгороде на вторичном рынке недвижимости разрыв между заявленной в объявлении и фактической ценой при продаже может достигать 24%, подсчитали аналитики ЦИАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По их данным, средняя цена квадратного метра в объявлениях составляет 176,8 тыс. руб., а при заключении сделок — 135,1 тыс. руб.

В российских регионах такие разрывы в ценах могут составлять от 2% до 25%. Самый большой разрыв — в Санкт-Петербурге. Сопоставимые с Нижним Новгородом значения зафиксированы также в Ростове-на-Дону (23%) и Краснодаре (21%). Минимальный разрыв отмечен в Набережных Челнах, Томске, Ленинградской и Московской областях — от 2% до 9%.

По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, падение реальной цены от указанной в объявлении происходит по трем причинам: «Во-первых, из-за торга на этапе сделки. Во-вторых, из-за различий в структуре спроса и предложения — более доступные варианты приобретают чаще, а более дорогие дольше находятся в экспозиции. В-третьих, из-за искусственного занижения цены в договоре».

Андрей Репин