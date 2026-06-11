20% жителей Ижевска назвали доходы депутатов неоправданно высокими

Каждый пятый опрошенный житель Ижевска (20%) считает доходы депутатов и политиков неоправданно высокими. Об этом свидетельствуют данные июньского опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На второй строчке рейтинга — директора и руководители, их зарплаты вызвали критику у 10% респондентов. По 9% голосов набрали программисты и госслужащие. Далее следуют менеджеры (7%), футболисты (6%), риелторы (4%). Доходы курьеров, блогеров и артистов назвали завышенными по 3% опрошенных.

Лишь 1% ижевчан считают переоцененными заработки банковских работников и ещё 1% — юристов. При этом 9% участников опроса заявили, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 10% назвали другие профессии. В их числе — маркетологи, репетиторы, стоматологи, экономисты, аудиторы и т. д. Каждый пятый респондент затруднился с ответом.

Мужчины чаще женщин называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров. Женщины — футболистов и блогеров. Кроме того, горожанки чаще отмечали, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение: 12% против 6% среди представителей сильного пола.