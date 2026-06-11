Студента из Пермского края задержали за разбой в Ижевске и кражу двух мобильных

Полицейские в Ижевске задержали 19-летнего студента техникума из Пермского края по подозрению в разбое (ст. 162 УК). Он напал на 21-летнего местного жителя, угрожая разбитой бутылкой, и похитил два телефона. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью в Октябрьском районе. Житель Ижевска и его приятель вышли из клуба в состоянии алкогольного опьянения. На улице к ним подошли четверо нетрезвых молодых людей и попросили закурить. Между компаниями произошел конфликт.

Потерпевший и его друг попытались сбежать. Однако один из нападавших догнал жителя Ижевска и, угрожая горлышком разбитой бутылки, похитил два мобильных телефона. Сумма ущерба составила 38 тыс. руб. После этого злоумышленник скрылся.

Молодого человека задержали на выезде из Чайковского, когда он пытался уехать из города на автомобиле. Телефоны изъяты. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

СУ УМВД по Ижевску возбудило уголовное дело о разбое (ст. 162 УК). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Карина Пырина