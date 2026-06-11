В Ульяновской области назначены выборы губернатора

В четверг, 11 июня, на заседании заксобрания Ульяновской области принято решение об объявлении выборов губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты единогласно проголосовали за принятие постановления регионального парламента о назначении выборов. Согласно документу, в связи с истечением срока полномочий действующего губернатора назначаются выборы главы региона, которые состоятся 20 сентября 2026 года одновременно с выборами депутатов Госдумы.

Андрей Васильев, Ульяновск