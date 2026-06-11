В Самарской области приступят к расчистке трех водоемов

В Самарской области во второй половине июня, после нереста рыб, специалисты приступят к расчистке водоемов: пруд Школьный, озеро Приказное и пруд Барский. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пруд Школьный в селе Исаклы планируется расчистить до 2028 года за счет средств федерального и областного бюджетов. В рамках госпрограммы приступят к расчистке озера Приказное в Нефтегорском районе и пруда Барский в Шигонском районе.

Кроме того, продолжается расчистка Сызранки в рамках второго этапа. В прошлые годы привели в порядок 40 га на 1,8 км. До 2027 года приведут в порядок еще 33,7 га акватории.

Руфия Кутляева