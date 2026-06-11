В Башкирии аудит выявил нарушения в расходовании бюджета на весовой контроль

Контрольно-счетная палата Башкирии обнаружила неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на содержание, обслуживание и обеспечение функционирования автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Об этом сообщает пресс-служба органа аудита.

Проверка выяснила, что пункты весового контроля в регионе зачастую простаивают из-за дефектов дорог или поломки оборудования. Проблемы с функционированием АПВГК могут привести к неэффективному использованию финансирования и снижают эффективность инвестиций в сохранность региональных дорог, подчеркивают в КСП Башкирии.

По итогам проверки Транспортная дирекция Башкирии и Центра организации дорожного движения получили от аудиторов представления с требованиями устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных лиц. Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики направлены рекомендации и предложения по устранению недостатков.

Идэль Гумеров