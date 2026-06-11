В Тольятти спасатели эвакуировали двух человек, упавших на квадроцикле в обрыв

В Тольятти вчера, 10 июня, спасатели эвакуировали двух женщин, которые на квадроцикле упали в обрыв. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ДТП произошло на берегу Волги рядом с базой отдыха «Поршень».

«В 17:35 спасательный катер отправился на место происшествия. В 19:05 пострадавших доставили к машине скорой помощи и передали медикам для дальнейшей госпитализации. В операции участвовали три спасателя и спасательный катер»,— говорится в сообщении.

Одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму.

Сабрина Самедова