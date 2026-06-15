Минстрой РФ включил Прикамье в число приоритетных регионов для развития яхтенной инфраструктуры

Министерство строительства и ЖКХ РФ определило приоритетные регионы для развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях. Как сообщает пресс-служба министерства, в рейтинг вошло 12 субъектов, Пермский край занял последнюю позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Все регионы РФ специалисты Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП РФ) распределили по четырем категориям: от низкого до высокого уровня развития. Кроме Пермского края в группу с высоким уровнем развития вошли еще 11 регионов-лидеров, которые уже являются сложившимися центрами водного туризма и яхтинга. Среди них Московская область, Санкт-Петербург, Иркутская область, Самарская область, Республика Татарстан, Ленинградская область, Москва, Красноярский край, Новосибирская область, Саратовская область, Тверская область.

«Сегодня развитие яхтенной инфраструктуры — не просто создание мест для стоянки судов, это комплексный механизм раскрытия туристического и экономического потенциала внутренних водных путей. В этой связи задачи, которые перед нами ставятся, становятся все масштабнее. С целью сбалансированного вовлечения водных объектов в развитие яхтенной инфраструктуры Минстрой России приступил к разработке концепции развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях», — отметил заместитель главы Минстроя РФ Юрий Гордеев.

Согласно 2ГИС, на сегодняшний день в Прикамье действует более 10 яхт-клубов и компаний по аренде парус­ных яхт. Также в Перми существует ОО «Пермская краевая федерация парусного спорта».