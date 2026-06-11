Радий Хабиров подписал указ об адресном сопровождении участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации адресного сопровождения участников СВО и членов их семей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Координатором назначено министерство семьи, труда и социальной защиты населения региона

Министерство должно определить ответственное подведомственное государственное учреждение по адресному сопровождению, организовать его взаимодействие с исполнительными органами власти Башкирии, органами местного самоуправления, филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» по республике, с ЦУР, системой «Ситуационный центр», Военным комиссариатом республики и другими организациями.

Также необходимо вести единый электронный реестр бойцов и их семей с отслеживанием статусов и результатов рассмотрения их обращений.

Контролировать исполнение указа будет министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Майя Иванова