Радий Хабиров подписал указ об адресном сопровождении участников СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации адресного сопровождения участников СВО и членов их семей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Координатором назначено министерство семьи, труда и социальной защиты населения региона
Министерство должно определить ответственное подведомственное государственное учреждение по адресному сопровождению, организовать его взаимодействие с исполнительными органами власти Башкирии, органами местного самоуправления, филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» по республике, с ЦУР, системой «Ситуационный центр», Военным комиссариатом республики и другими организациями.
Также необходимо вести единый электронный реестр бойцов и их семей с отслеживанием статусов и результатов рассмотрения их обращений.
Контролировать исполнение указа будет министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.