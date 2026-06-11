Бензин в Нижегородской области подорожал на 5,1% за пять месяцев

Средняя стоимость автомобильного бензина на АЗС в Нижегородской области с начала 2026 года увеличилась 5,1%. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость литра бензина АИ-92 в мае 2026 года составила 63,6 руб. с ростом на 5,09%. Литр АИ-95 стоил 68,8 руб., цена выросла на 5,14%. Стоимость АИ-98 и выше составила 93,3 руб. с ростом на 5,85%. Цена литра дизтоплива увеличилась на 4,08% — до 75,3 руб.

В 2025 году дизель на заправках в Нижегородской области подорожал на 8,8%, бензин — на 10%.

Владимир Зубарев