Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве конкурсного управляющего

В Самарской области бывший финансовый управляющий физлица не перечислил в конкурсную массу 2 млн руб., полученные от продажи имущества должника на торгах. Об этом сообщили в прокуратуре региона. 

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве по (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В результате вмешательства надзорного ведомства бывший финансовый управляющий возвратил средства в конкурсную массу.