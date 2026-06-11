В Самарской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве конкурсного управляющего

В Самарской области бывший финансовый управляющий физлица не перечислил в конкурсную массу 2 млн руб., полученные от продажи имущества должника на торгах. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве по (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В результате вмешательства надзорного ведомства бывший финансовый управляющий возвратил средства в конкурсную массу.