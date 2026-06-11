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Три индийских моряка погибли при атаке США на танкер в Оманском заливе

Три моряка из Индии погибли при атаке США на нефтяной танкер Settebello, который шел под флагом Палау в Оманском заливе. Об этом сообщил министр судоходства Индии Сарбананда Соновал, передает Reuters. До этого они считались пропавшими без вести.

США атаковали судно 9 июня. Американское Центральное командование (CENTCOM) обвинило танкер в нарушении блокады иранских портов. Как уточнили в США, самолет «выпустил высокоточные боеприпасы в машинное отделение корабля после того, как экипаж неоднократно не выполнил указания американских сил». На борту находилось 24 гражданина Индии, 21 из них удалось спасти.

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После атаки МИД Индии выразил протест временному поверенному в делах США Джейсону Миксу из-за нападения на коммерческое судно. Посольство Индии в Омане следит за ситуацией и координирует свои действия с местными властями, чтобы узнать подробности. По данным CENTCOM, с 13 апреля американские военнослужащие вывели из строя восемь судов и приказали развернуться 134 судам.

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