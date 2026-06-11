Три индийских моряка погибли при атаке США на танкер в Оманском заливе

Три моряка из Индии погибли при атаке США на нефтяной танкер Settebello, который шел под флагом Палау в Оманском заливе. Об этом сообщил министр судоходства Индии Сарбананда Соновал, передает Reuters. До этого они считались пропавшими без вести.

США атаковали судно 9 июня. Американское Центральное командование (CENTCOM) обвинило танкер в нарушении блокады иранских портов. Как уточнили в США, самолет «выпустил высокоточные боеприпасы в машинное отделение корабля после того, как экипаж неоднократно не выполнил указания американских сил». На борту находилось 24 гражданина Индии, 21 из них удалось спасти.

После атаки МИД Индии выразил протест временному поверенному в делах США Джейсону Миксу из-за нападения на коммерческое судно. Посольство Индии в Омане следит за ситуацией и координирует свои действия с местными властями, чтобы узнать подробности. По данным CENTCOM, с 13 апреля американские военнослужащие вывели из строя восемь судов и приказали развернуться 134 судам.