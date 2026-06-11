В Нижегородской области частично сняли нерестовые ограничения для рыбаков

С 11 июня в Нижегородской области сняли ограничения на лов рыбы на реке Оке и Чебоксарском водохранилище с их притоками. По данным регионального минлесхоза, на Горьковском водохранилище запрет с притоками и озерах области на все виды рыболовства сохраняется до 15 июня включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

До окончания нереста рыбакам-любителям разрешается ловля с берега вне нерестилищ на одну поплавочную или донную удочку, оснащенную двумя крючками. Суточная норма вылова составляет 5 кг.

Штрафы за нарушения правил рыболовства для граждан составляют 2-5 тыс. руб. При этом у них могут конфисковать суда и орудия лова.

Кроме того, за незаконную добычу водных биоресурсов в рамках ст. 256 УК РФ браконьерам могут грозить штрафы 300-500 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы.

Андрей Репин