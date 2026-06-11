В Астраханской области возбуждено дело о превышении полномочий в структуре ФСИН

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани инициировал возбуждение уголовного дела против двух сотрудников исправительного учреждения. Следователи подозревают этих должностных лиц в превышении полномочий (п. «г» ,«е» ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В декабре 2025 года эти сотрудники организовали незаконное привлечение одного гражданина к административной ответственности. Они обвинили мужчину в передаче мобильного телефона своему сыну, который отбывал наказание в том же учреждении. На самом деле такого правонарушения не происходило. Должностные лица составили протокол, и суд на его основе назначил гражданину административный штраф в размере нескольких тыс. руб. Точная сумма не сообщается.

Пресекли эту преступную деятельность совместно сотрудники регионального Следственного комитета, Управления ФСБ России по Астраханской области, Службы безопасности УФСИН России по области и Главного управления службы безопасности ФСИН России. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Никита Маркелов