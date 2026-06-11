В Самаре автомобилистку будут судить за ДТП с 10-летним ребенком

В Железнодорожный районный суд Самары поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью ребенка (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Инцидент произошел в августе 2025 года на улице Льва Толстого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus допустила наезд на десятилетнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. В результате ДТП здоровью велосипедиста был причинен тяжкий вред.

Согласно заключению экспертов, у водителя была возможность применить экстренное торможение и предотвратить наезд. Процесс начнется 24 июня 2026 года.

Георгий Портнов