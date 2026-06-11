В Пермском политехе сменился декан факультета прикладной математики и механики

Исполняющим обязанности декана факультета прикладной математики и механики Пермского национального исследовательского политехнического университета назначен Илларион Никулин. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе вуза. Господин Никулин — профессор, доктор технических наук. Свою профессиональную деятельность ученый начал в 2002 году с должности ассистента кафедры «Общая физика» на этом же факультете. В 2008 году защитил кандидатскую, диссертацию, а 2023 - м стал доктором наук. Илларион Никулин — автор 91 научной публикации и 13 патентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба ПНИПУ Фото: Фото: пресс-служба ПНИПУ

Ранее факультет прикладной математики и механики ПНИПУ возглавлял Петр Максимов. Деканом он стал в 2022 году. По данным «Ъ-Прикамье», он покинул должность в связи со сменой места работы.