Подрядчик благоустройства нижегородского кремля отсудил 53 млн рублей за работы

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО ДСК «АлмазАтом» к госучреждению «Нижегородский кремль» о взыскании 53,1 млн руб. долга по контракту на благоустройство. Об этом сообщается в материалах судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Компания выполняла комплексное благоустройство участков территории кремля и Кремлевского бульвара между Часовой и Ивановской башнями по контракту от 23 декабря 2023 года. Также суд обязал ГБУ выплатить подрядчику 102,5 тыс. руб. пени за нарушение сроков оплаты работ и 1,1 млн руб. в виде затрат на экспертизу, которая определила стоимость всех качественно выполненных работ и возможность завершить благоустройство без дополнительных работ.

Как писал «Ъ-Приволжье», кроме благоустройства кремля и бульвара ДСК «АлмазАтом» и ООО «Стройкомплект» выполняли противооползневые работы между Часовой и Северной башнями.

Владимир Зубарев