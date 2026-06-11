В Мотовилихе из-за антисанитарии закрыли кафе

Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований судебные приставы временно закрыли шаурмичную в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Ранее в ходе проверки кафе «Ереван Шаурма», расположенного на ул. КИМ, д. 69, было установлено, что в заведении не хватает моечного и бактерицидного оборудования, прием сырья ведется без маркировки. Ингредиенты для шавермы и шаурмы хранились на линии раздачи, хотя должны были находиться в охлаждаемой витрине. Повара работали в личной одежде, медицинские книжки у них отсутствовали.

Мотовилихинский суд Перми приостановил деятельность кафе «Ереван Шаурма» сроком на 30 суток. Сотрудники ГУ ФССП опечатали входные двери.