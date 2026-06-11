В Самарской Галерее «Виктория» открылся масштабный выставочный проект «Полный сюр! Инсталляция в современном российском искусстве», который продлится до конца лета. Главное событие сезона заняло два этажа и объединило 16 масштабных проектов, созданных в 2020-е годы ведущими авторами страны от Москвы до Томска, включая Ирину Корину, Ивана Горшкова, Петра Белого и Андрея Сяйлева.

Название выставки отсылает к опыту жизни в эпоху постправды, где сама действительность часто воспринимается как абсурдная и сюрреалистичная. В этой зыбкой среде именно инсталляция становится идеальным инструментом осмысления. По задумке кураторов Сергея Баландина и Ильи Крончева-Иванова, этот медиум объединяет архитектуру, свет, звук и физические объекты в единую ситуацию, которая полностью погружает в себя человека и не допускает эскапизма.

Экспозицию дополняет персональный проект художницы Леры Лернер «Птичья ветка вата сна» — четвертый акт цикла «Заговор тополей» куратора Анастасии Альбокриновой. Название выставки звучит как заговор, где дерево становится проводником между мирами, а граница между сном и явью, человеком и тополем стирается. Художница вовлекает зрителя в обряд из семи ритуалов, основанных на воспоминаниях людей о тополях. Это коллективное действие задействует звук, вкус, запах и тактильность, создавая мультисенсорное погружение в общую память. Насыщенные катаклизмами последние пять лет сильно изменили повседневность, и открывшиеся в галерее проекты втягивают зрителя в размышление о мире, в котором он находится, — порой фантастическом, но всегда остро ощущаемом.