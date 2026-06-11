Список кандидатов в Законодательное собрание Прикамья возглавил глава региона

Региональный политсовет «Единой России» утвердил фамилии кандидатов в депутаты двух уровней по единым избирательным округам. Как сообщается на сайте регионального отделения партии, список возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Далее места распределялись в соответствии с результатами партийного предварительного голосования.Второе место занимает Герой России, заместитель председателя заксобрания Сергей Яшкин. Третье — руководитель комитета семей воинов Отечества в Пермском крае, председатель ПРОО «НАСМНОГО», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова.

На съезде также утвердили итоговый список кандидатов в депутаты Пермской городской думы по единому округу. В него включен единственный кандидат — Дмитрий Махонин.