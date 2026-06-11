В Самаре первые платные парковочные места появятся в историческом центре

В Самаре планируют поэтапно ввести платные парковочные места. Первые 2 тыс. парковочных мест разместят в исторической части города: от ул. Максима Горького и Волжского проспекта (набережные) вверх до ул. Молодогвардейской. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Этот участок был выбран не случайно — именно здесь остро стоит проблема нехватки парковочных мест. При этом въезды в прилегающие дворы перекрыты, что исключает парковку в них, и доступен общественный транспорт», — отмечает Иван Носков.

По словам главы города, скоро планируется определить подрядчика, который полностью оформит парковочное пространство. Платные места появятся не раньше осени.

Парковка будет бесплатной с 20:00 (MSK+1) до 8:00 в будни и круглосуточно — в выходные. Льготные тарифы будут действовать для лиц с ОВЗ, многодетных, Героев РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, СВО и боевых действий и др. Первые 15 минут на парковке — бесплатны для всех. Стоимость часа — 85 руб.

Руфия Кутляева