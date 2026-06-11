Татарстанское УФАС оштрафовало Фонд развития промышленности республики на 300 тыс. руб. за непредставление документов по запросу антимонопольного органа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонд развития промышленности Татарстана оштрафовали на 300 тысяч рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фонд развития промышленности Татарстана оштрафовали на 300 тысяч рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Служба заподозрила признаки нарушения при проведении закупок у единственного поставщика. По данным УФАС, фонд мог создавать преимущественные условия для отдельных участников рынка.

Организация более двух месяцев не предоставляла запрошенные документы.

Анна Кайдалова