Фонд развития промышленности Татарстана оштрафовали на 300 тысяч рублей
Татарстанское УФАС оштрафовало Фонд развития промышленности республики на 300 тыс. руб. за непредставление документов по запросу антимонопольного органа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.
Фонд развития промышленности Татарстана оштрафовали на 300 тысяч рублей
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Служба заподозрила признаки нарушения при проведении закупок у единственного поставщика. По данным УФАС, фонд мог создавать преимущественные условия для отдельных участников рынка.
Организация более двух месяцев не предоставляла запрошенные документы.