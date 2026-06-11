Сотрудника кунгурской управляющей компании будут судить за гибель женщины

Кунгурская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка местной управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным за содержание общедомового имущества в многоквартирном доме, не организовал очистку кровли от снега и льда. В результате 27 марта 2026 года упавший снег смертельно травмировал пожилую женщину.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.