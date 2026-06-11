В Самарской области за три месяца выявили 16 «черных» кредиторов

С января по март этого года Волго-Вятское ГУ Банка России выявило в Самарской области 16 нелегальных участников финансового рынка («черных» кредиторов). Об этом сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в отделении ЦентроБанка, компании выдавали займы под залог имущества или работали под видом комиссионных магазинов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани. Они заключали договоры купли-продажи, хранения, комиссии и не состояли в реестрах Банка России — не имели соответствующего разрешения регулятора.

Руфия Кутляева