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Белфаст экспортировал напряженность

Почему Великобритания получила новую волну антимигрантских протестов

В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки после нападения иммигранта из Судана на местного жителя. В Белфасте люди в масках поджигали дома и выкрикивали лозунг: «Иностранцы — вон!». Об этом сообщило региональное отделение British Broadcasting Corporation. В соцсетях распространилось видео, на котором темнокожий мужчина с ножом пытается перерезать горло своей жертве. Антимигрантские протесты прокатились по всем частям Великобритании. Демонстрации прошли в Лондоне, Глазго, Саутгемптоне и других городах страны. Почему люди вышли на улицы? И как на происшествие отреагировало британское правительство?

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Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: AP / Peter Morrison

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: AP / Peter Morrison

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

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Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: AP / Peter Morrison

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: AP / Peter Morrison

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Вечером 8 июня 40-летний Стивен Огилви прогуливался неподалеку от социального дома в Белфасте. Внезапно на него напал 30-летний Хади Алодид с ножом и нанес несколько ударов. Пострадавшего с тяжелыми ранениями лица, шеи и спины госпитализировали, его жизнь вне опасности. По данным полиции, вмешавшиеся прохожие спасли мужчине жизнь. Они же рассказали журналистам, что нападавший пытался обезглавить жертву. Полиция задержала подозреваемого.

У Великобритании появился свой Джордж Флойд

10 июня суд предъявил нападавшему обвинения в покушении на убийство, угрозе убийством сотруднику медслужбы и ношении оружия в общественном месте. Алодид — суданец, который приехал в Северную Ирландию в феврале 2023 года. В Великобритании он получил политическое убежище на пять лет. Видео с нападением разошлось по соцсетям, и ультраправые активисты призвали жителей к протестам, рассказал ЪФМ журналист Belfast Media Group Магнус Данн:

«Беспорядки начались в Северном Белфасте. Дело в том, что иммигрант напал на местного жителя именно в районе, где проживает много республиканцев — тех, кого мы обычно называем радикальными националистами. Это нападение и стало триггером. Мы здесь, в Белфасте и Северной Ирландии, живем, словно на пороховой бочке. "Брексит" лишь усугубил миграционную проблему. Перестал действовать Дублинский регламент, который регулировал вопросы контроля границ. В Британию порой попадают люди из неблагополучных регионов, а уследить за всеми невозможно.

При этом методы протестующих абсолютно неприемлемы. Они напали бы и на меня — человека умеренных взглядов и хорошего воспитания. Я уж точно местный. Но для радикалов даже этого недостаточно».

Вечером 9 июня на улицы Белфаста вышли сотни человек в масках. Они поджигали дома, автомобили, автобусы и мусорные баки, били витрины и строили баррикады. Из-за протестов была остановлена работа метро. Пожарная служба сообщила, что в ночь на 10 июня выезжала тушить возгорания в разных частях города не менее 60 раз. Протестующие требовали выгнать всех иностранцев. На улицы Белфаста вышли маргиналы, отметил в беседе с “Ъ FM” профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин:

«Я бы не сказал, что проблема мигрантов стоит особенно остро. Скорее, на этом фоне очень остро идет политическая дискуссия о миграции. Партия Reform во главе с Найджелом Фараджем активно поднимает тему преступности среди мигрантов, чтобы усилить давление на правительство Кира Стармера. При этом в Белфасте любое подобное происшествие шокирует людей и вызывает сильный общественный резонанс».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко осудил как само нападение, так и беспорядки по всей стране. Лидер Демократической юниорской партии Гэвин Робинсон сравнил происшествие с нравами Средневековья. Нападение в Белфасте вновь ставит перед британцами болезненные вопросы, рассуждает журналист Дмитрий Сошин, который несколько лет проработал политическим корреспондентом в Лондоне:

Британия требует Reform

«В Британии накопилось разочарование теми процессами, которые были запущены после "Брексита". Многие ожидали, что страна преобразится, станет богаче и успешнее, однако реальность оказалась куда менее радужной. Популярность Найджела Фараджа всегда развивалась волнообразно. Он очень умный и прагматичный политик-популист, который тонко чувствует болевые точки британской жизни и умеет быстро их подхватывать. Именно за счет этого ему удается стремительно набирать поддержку.

Фотогалерея

В Белфасте прошли протесты после нападения мигранта с ножом на местного жителя

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Фото: AP / Peter Morrison

Фото: AP

Фото: AP / Peter Morrison

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: AP

Фото: AP

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

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Фото: AP / Peter Morrison

Фото: AP

Фото: AP / Peter Morrison

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: AP

Фото: AP

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Смотреть

При этом многие голосуют за него не столько потому, что хотят видеть у власти именно Фараджа, сколько потому, что сначала консерваторы, а затем и лейбористы во главе с Киром Стармером их очень сильно разочаровали».

Ранее The New York Times сообщала, что в Великобритании растет поддержка ультраправых идей. В контрразведке МИ-5 после этого заявили, что подразделения проводят рекордное количество расследований деятельности экстремистов и радикалов.

Леонид Пастернак

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