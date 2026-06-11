Белфаст экспортировал напряженность

В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки после нападения иммигранта из Судана на местного жителя. В Белфасте люди в масках поджигали дома и выкрикивали лозунг: «Иностранцы — вон!». Об этом сообщило региональное отделение British Broadcasting Corporation. В соцсетях распространилось видео, на котором темнокожий мужчина с ножом пытается перерезать горло своей жертве. Антимигрантские протесты прокатились по всем частям Великобритании. Демонстрации прошли в Лондоне, Глазго, Саутгемптоне и других городах страны. Почему люди вышли на улицы? И как на происшествие отреагировало британское правительство?

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Вечером 8 июня 40-летний Стивен Огилви прогуливался неподалеку от социального дома в Белфасте. Внезапно на него напал 30-летний Хади Алодид с ножом и нанес несколько ударов. Пострадавшего с тяжелыми ранениями лица, шеи и спины госпитализировали, его жизнь вне опасности. По данным полиции, вмешавшиеся прохожие спасли мужчине жизнь. Они же рассказали журналистам, что нападавший пытался обезглавить жертву. Полиция задержала подозреваемого.

10 июня суд предъявил нападавшему обвинения в покушении на убийство, угрозе убийством сотруднику медслужбы и ношении оружия в общественном месте. Алодид — суданец, который приехал в Северную Ирландию в феврале 2023 года. В Великобритании он получил политическое убежище на пять лет. Видео с нападением разошлось по соцсетям, и ультраправые активисты призвали жителей к протестам, рассказал ЪФМ журналист Belfast Media Group Магнус Данн:

«Беспорядки начались в Северном Белфасте. Дело в том, что иммигрант напал на местного жителя именно в районе, где проживает много республиканцев — тех, кого мы обычно называем радикальными националистами. Это нападение и стало триггером. Мы здесь, в Белфасте и Северной Ирландии, живем, словно на пороховой бочке. "Брексит" лишь усугубил миграционную проблему. Перестал действовать Дублинский регламент, который регулировал вопросы контроля границ. В Британию порой попадают люди из неблагополучных регионов, а уследить за всеми невозможно.

При этом методы протестующих абсолютно неприемлемы. Они напали бы и на меня — человека умеренных взглядов и хорошего воспитания. Я уж точно местный. Но для радикалов даже этого недостаточно».

Вечером 9 июня на улицы Белфаста вышли сотни человек в масках. Они поджигали дома, автомобили, автобусы и мусорные баки, били витрины и строили баррикады. Из-за протестов была остановлена работа метро. Пожарная служба сообщила, что в ночь на 10 июня выезжала тушить возгорания в разных частях города не менее 60 раз. Протестующие требовали выгнать всех иностранцев. На улицы Белфаста вышли маргиналы, отметил в беседе с “Ъ FM” профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин:

«Я бы не сказал, что проблема мигрантов стоит особенно остро. Скорее, на этом фоне очень остро идет политическая дискуссия о миграции. Партия Reform во главе с Найджелом Фараджем активно поднимает тему преступности среди мигрантов, чтобы усилить давление на правительство Кира Стармера. При этом в Белфасте любое подобное происшествие шокирует людей и вызывает сильный общественный резонанс».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко осудил как само нападение, так и беспорядки по всей стране. Лидер Демократической юниорской партии Гэвин Робинсон сравнил происшествие с нравами Средневековья. Нападение в Белфасте вновь ставит перед британцами болезненные вопросы, рассуждает журналист Дмитрий Сошин, который несколько лет проработал политическим корреспондентом в Лондоне:

«В Британии накопилось разочарование теми процессами, которые были запущены после "Брексита". Многие ожидали, что страна преобразится, станет богаче и успешнее, однако реальность оказалась куда менее радужной. Популярность Найджела Фараджа всегда развивалась волнообразно. Он очень умный и прагматичный политик-популист, который тонко чувствует болевые точки британской жизни и умеет быстро их подхватывать. Именно за счет этого ему удается стремительно набирать поддержку.

Фотогалерея В Белфасте прошли протесты после нападения мигранта с ножом на местного жителя Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: AP / Peter Morrison Фото: AP Фото: AP / Peter Morrison Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: AP Фото: AP Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters Следующая фотография 1 / 9 Фото: AP / Peter Morrison Фото: AP Фото: AP / Peter Morrison Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: AP Фото: AP Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters Смотреть

При этом многие голосуют за него не столько потому, что хотят видеть у власти именно Фараджа, сколько потому, что сначала консерваторы, а затем и лейбористы во главе с Киром Стармером их очень сильно разочаровали».

Ранее The New York Times сообщала, что в Великобритании растет поддержка ультраправых идей. В контрразведке МИ-5 после этого заявили, что подразделения проводят рекордное количество расследований деятельности экстремистов и радикалов.

Леонид Пастернак