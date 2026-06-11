Водителю из Тольятти заменили условный срок реальным за наезд на силовика и охранника

Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда изменила приговор жителю Тольятти, осужденному за применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ранее Комсомольский районный суд назначил фигуранту уголовного дела условное наказание, но вышестоящая инстанция заменила его реальным лишением свободы — 2,5 года в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 23 августа 2025 года. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 с тонированными стеклами двигался по улице Тольятти с превышением скорости и совершал резкие повороты. Сотрудники полиции в форменном обмундировании потребовали от него остановиться для проверки документов, но водитель наехал на охранника, который пытался помочь силовикам, сбил полицейского и скрылся.

Суд первой инстанции посчитал возможным применить к осужденному ст. 73 УК РФ (условное осуждение). Однако областной суд при пересмотре дела указал на то, что преступление по ч. 2 ст. 318 УК РФ относится к категории тяжких и предусматривает до десяти лет лишения свободы. Также суд учел, что фигурант уголовного дела скрылся с места преступления. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов