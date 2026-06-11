Нижегородские власти хотят взять в управление экотехнопарк в Дзержинске

Как выяснил «Ъ-Приволжье», региональные власти ведут переговоры о передаче в собственность Нижегородской области здания экотехнопарка, которое в Дзержинске построили структуры публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). На строительство объекта недвижимости выделяли 1,4 млрд руб. бюджетных средств.

Проект по созданию технопарка стартовал в 2022 году. Изначально его хотели открыть в 2024 году, но сроки ввода неоднократно сдвигались. Курировавший этот проект бывший руководитель ППК РЭО Денис Буцаев в апреле этого года уволился с должности замглавы Минприроды РФ. Он сразу уехал из России и затем был объявлен в розыск. Дениса Буцаева заочно арестовали по обвинению в мошенничестве.

После получения экотехнопарка регион планирует передать его в управление Корпорации развития Нижегородской области для запуска проектов по переработке вторичного сырья и различного рода отходов. Территория технопарка, под которую отвели 18 га промзоны бывшего завода «Заря», составляет 18 га. Основная задача состоит в том, чтобы на этой площадке заработали не только семь компаний-резидентов, ранее заключавших соглашения о сотрудничестве с ППК РЭО, но и другие игроки, высокотехнологичные компании. Также прорабатывается возможность предоставления льгот и мер господдержки потенциальным резидентам экотехнопарка, рассказали собеседники «Ъ-Приволжье».

Иван Сергеев