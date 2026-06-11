Убийцу сторожа сельхозпредприятия поймали спустя 23 года в Оренбургской области

В Домбаровском районе Оренбургской области вынесли приговор мужчине, который 23 года назад совершил убийство на территории поселка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в феврале 2003 года фигурант вместе со своим знакомым похитил свинью с фермы в пос. Домбаровский. Свидетелем преступления стал охранник сельхозпредприятия, который вскоре рассказал другим лицам о мужчинах. В марте того же года обвиняемый пришел ко входу в бытовое помещение фермы и избил сторожа кулаками по голове. Отмечается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Следом мужчина взял веревку и задушил жертву, а труп сбросил в водопропускную трубу под дорогой, после чего скрылся, переехав в другой регион.

Спустя 23 года оренбуржца признали виновным по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления). Суд отправил его на 11 лет в колонию строгого режима.

Яна Вежлева