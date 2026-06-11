В Башкирии выдача ипотеки выросла в полтора раза

За январь—апрель в Башкирии число выданных ипотечных кредитов выросло на 60% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а их сумма увеличилась более чем на 70%. Ипотечный портфель банков в республике за год вырос на 11% и составил 663 млрд руб., сообщает Банк России.

В общем объеме выдач все так же преобладает семейная ипотека, однако ее доля заметно сократилась после изменения условий программы в феврале. При этом доля рыночной ипотеки в условиях снижения ставок растет.

Из-за сокращения семейной ипотеки снизился спрос населения на новостройки, а на фоне роста выдач рыночной ипотеки повысился интерес к вторичному жилью.

По данным банка, запуск строительства многоквартирных домов в регионе вырос в два раза, и их ввод тоже вырос. Это связано с переносом ввода объектов с прошлого года и возвращением штрафов за несвоевременную сдачу объектов.

Майя Иванова