В Тольятти у 19-летнего уроженца Таджикистана нашли 42 свертка с наркотиками

В Тольятти в марте этого года полиция задержала 19-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в наркоторговле, следует из сообщения Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При личном досмотре у молодого человека обнаружены и изъяты 42 свертка с наркотиками общей массой 50,30 г, что соответствует крупному размеру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей, ему продлен срок ареста.

Сабрина Самедова