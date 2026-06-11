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В Тольятти у 19-летнего уроженца Таджикистана нашли 42 свертка с наркотиками

В Тольятти в марте этого года полиция задержала 19-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в наркоторговле, следует из сообщения Самарского областного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При личном досмотре у молодого человека обнаружены и изъяты 42 свертка с наркотиками общей массой 50,30 г, что соответствует крупному размеру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей, ему продлен срок ареста.

Сабрина Самедова