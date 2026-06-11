В 2026 году число должников за газ в Оренбурге сократилось на 6%

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», число должников за газ в городе за последний год сократилось на 6%. Такие данные опубликовали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Специалисты проанализировали данные за последние пять месяцев и выявили положительную динамику в сознательности потребителей. По сравнению с таким же периодом в 2025 году число должников снизилось.

В мае предприятие начало активно ограничивать газоснабжение неплательщиков. На данный момент уже отключены от системы 349 абонентов. Еще 762 человека решили погасить задолженность до судебных разбирательств, в связи с чем сохранили возможность использовать газ. С другими неплательщиками сейчас ведут претензионную работу.

Яна Вежлева