В 2026 году число должников за газ в Оренбурге сократилось на 6%
По данным ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», число должников за газ в городе за последний год сократилось на 6%. Такие данные опубликовали в пресс-службе компании.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Специалисты проанализировали данные за последние пять месяцев и выявили положительную динамику в сознательности потребителей. По сравнению с таким же периодом в 2025 году число должников снизилось.
В мае предприятие начало активно ограничивать газоснабжение неплательщиков. На данный момент уже отключены от системы 349 абонентов. Еще 762 человека решили погасить задолженность до судебных разбирательств, в связи с чем сохранили возможность использовать газ. С другими неплательщиками сейчас ведут претензионную работу.