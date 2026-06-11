В Челябинске директора компании обвиняют в неуплате налогов на 300 млн рублей

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 67-летнего директора компании по продаже топлива. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, директор не стал выплачивать налоги на добавленную стоимость и на прибыль организации за 2019–2021 годы на общую сумму 300 млн руб. Он создал искусственную систему поставки и продажи топлива, при которой доходы компании перераспределялись на подконтрольные горожанину юридические лица, имеющие упрощенную систему налогообложения.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, фигурантом является директор ООО «Прайс» Петр Бородин.

Преступление выявили сотрудники регионального УФНС России. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области. На имущество обвиняемого, подконтрольных лиц и организаций наложен арест на сумму порядка 800 млн руб. В числе арестованного имущества — более 20 автомобилей марок Jaguar, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser 200, топливовозы и иная спецтехника, автозаправочные станции, складские помещения и земельные участки. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прайс» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Владельцем является Надежда Кузьминых, директором — Петр Бородин. Выручка компании за 2025 год не указана, убыток от продажи составил 1,4 млн руб., чистый убыток — 143,4 млн руб. Задолженность по налогам и сборам на данный момент достигла 429,9 млн руб.

Виталина Ярховска