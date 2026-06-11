«Ежемесячный платеж может вырасти более чем на 30%»

В России с 1 июля изменятся условия одной из самых популярных льготных программ — семейной ипотеки. Предполагается, что для семей с одним ребенком ставка может повыситься до 10%. Это повлечет снижение количества ипотечных сделок по льготной программе, прогнозируют застройщики. По словам руководителя отдела ипотечных брокеров группы компаний «Прайм Девелопмент» Айгуль Зайнетдиновой, не исключена вероятность того, что для оформления семейной ипотеки скоро потребуется минимальный доход уже от 110 тыс. руб. в месяц, поскольку ежемесячный платеж может приблизиться к 53 тыс. руб. Те застройщики, для которых основным инструментом была семейная ипотека, могут лишиться привычных объемов продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Прайм Девелопмент» Фото: ГК «Прайм Девелопмент»

На прошедшем Петербургском экономическом форуме зампред правительства России Марат Хуснуллин анонсировал изменение условий по семейной ипотеке. В частности, с 1 июля максимальную сумму кредита могут увеличить с 6 млн до 8 млн руб., а также все-таки планируют ввести дифференцированную кредитную ставку, размер которой будет зависеть от количества детей в семье. Согласно его словам, для семей с одним ребенком ставки могут повыситься до 10% (ранее речь шла о 12%), для семей с двумя детьми ставка останется на уровне 8%, для многодетных снизится до 4%.

Это нововведение обсуждают уже полгода и пока, насколько мы понимаем, окончательное решение еще не принято. Важно оговориться, что, по предварительной информации, изменения не будут распространяться на уже заключенные кредитные договоры.

Напомню, что программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году и предполагала льготные 6% для семей с двумя и более детьми. С тех пор ее условия неоднократно менялись. В частности, в 2021 году в нее включили семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. В 2024 году программу продлили до 2030 года, сохранив ставку до 6% для семей с детьми в возрасте до шести лет, либо воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. В 2025 году ее расширили на приобретение жилья на вторичном рынке, однако только в тех городах, где одновременно строится не более двух многоквартирных домов в год.

В любом случае семейная ипотека была основным драйвером ипотечного рынка. Так, по данным Банка России, в 2025 году доля льготных программ со ставками от 2% до 6% в общей выдаче ипотеки превысила 80%. Если говорить о Башкирии, по информации Росреестра, за первый квартал текущего года в республике зарегистрировано 28,6 тыс. ипотечных сделок в новостройках и на вторичном рынке, что на 46% больше уровня аналогичного периода 2025 года. Средняя распроданность квартир в новостройках Башкирии по данным на апрель составляла 41%. По итогам года прогнозируется 75—80%.

Ожидаемые изменения, конечно, усложнят покупку жилья, процент одобряемости кредитов банками ощутимо снизится. Повышение ставки даже до 10% значительно увеличит финансовую нагрузку на семью, ведь ежемесячный платеж в среднем может вырасти более чем на 30%. Если раньше он был достаточно демократичным, около 36 тыс. руб., то уже через пару-тройку недель платеж приблизится к 53 тыс. руб. Соответственно, необходим доход около 110 тыс. руб. И заемщику с заработком в районе 60—80 тыс. руб. станет существенно сложнее доказать платежеспособность банку, проверяющему показатель долговой нагрузки.

В свою очередь, пересмотр программы повлияет и в целом на рынок жилого строительства. Те, для кого основным инструментом была семейная ипотека, могут лишиться привычных для себя объемов продаж. Поскольку, как можно предположить, значительная часть тех, кто раньше подходил под действие программы — семьи с одним ребенком — окажутся за боротом из-за новых правил.