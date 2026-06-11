В Китай поставили 14,4 тыс тонн подсолнечного масла из Оренбуржья

С начала 2026 года Оренбургская область экспортировала 14,4 тыс. тонн подсолнечного масла в Китай. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Производителями продукции выступили два аттестованных местных предприятия: ООО «Сорочинский МЭЗ» и ООО «Астон-Поволжье». Впервые экспортную поставку в 2026 году совершили 11 февраля, отправив 1,8 тыс. тонн продукта.

В управлении добавили, что ранее специалисты проводили исследования поставляемых партий. Продукция не нарушала строгие карантинные фитосанитарные требования и требования безопасности Китая. Всего для экспорта партий подсолнечного масла оформили 628 фитосанитарных сертификатов.

Яна Вежлева