В бюджет Оренбурга поступило 50 млн рублей за счет погашения долгов по налогам

С начала 2026 года оренбургские бизнесмены погасили 85 млн руб. налоговой задолженности, сообщили в администрации Оренбурга. Из этой суммы больше 50 млн руб. поступило в бюджет города.

Накануне заместитель главы Оренбурга по экономике и финансам Дмитрий Мусин пригласил 117 налогоплательщиков на заседание межведомственной рабочей группы. Общая задолженность всех лиц составила 32 млн руб., из которых 20,4 млн руб. пополнили местный бюджет.

Перед заседанием 20 человек полностью погасили долги по страховым взносам, другие 40 внесли частичные платежи. Другим налогоплательщикам рассказали о причинах возникшей задолженности и объяснили, как действовать дальше. В дальнейшем меры принудительного взыскания налоговые органы примут в отношении тех, кто не явился на заседание комиссии.

Яна Вежлева