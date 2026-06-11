В Башкирии пересчитали плату за коммунальные услуги на 100 тысяч рублей
В Нуримановском районе по требованию прокуратуры ООО «Управляющая компания Павловка» пересчитало плату за коммунальные услуги на 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Проверка надзорного ведомства установила, что управляющая компания с июня 2025 года в одностороннем порядке без собрания собственников квартир многоквартирного дома в селе Павловка повысила плату за содержанию и ремонт общего имущества.
В результате жильцам необоснованно начислили около 100 тыс. руб.
Прокуратура внесла представление директору компании.
По результатам его рассмотрения жителям многоквартирного дома произвели перерасчет платы за коммунальные ресурсы, сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности.