В Башкирии пересчитали плату за коммунальные услуги на 100 тысяч рублей

В Нуримановском районе по требованию прокуратуры ООО «Управляющая компания Павловка» пересчитало плату за коммунальные услуги на 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что управляющая компания с июня 2025 года в одностороннем порядке без собрания собственников квартир многоквартирного дома в селе Павловка повысила плату за содержанию и ремонт общего имущества.

В результате жильцам необоснованно начислили около 100 тыс. руб.

Прокуратура внесла представление директору компании.

По результатам его рассмотрения жителям многоквартирного дома произвели перерасчет платы за коммунальные ресурсы, сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова