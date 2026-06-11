В Самарской области количество операций по снятию наличных на кассе увеличилось на 30%.

В Самарской области количество операций по снятию наличных на кассе увеличилось по итогам прошлого года на 30%, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сервис «наличные на кассе», по данным на конец 2025 года, предоставляли около 1 тыс. торговых точек в регионе.

«Он позволяет снять наличные прямо на кассе торговой точки. Такими точками, как правило, являются сельские магазины, аптеки и автозаправочные станции. Чтобы получить наличные, перед оплатой покупок нужно сообщить кассиру сумму, которую вы хотите снять», — говорится в сообщении.

Также там, где нет отделений банков, на помощь приходят мобильные офисы кредитных организаций. За прошлый год география присутствия мобильных офисов выросла с 75 до 106 населенных пунктов. Кроме того, жители порядка 500 населенных пунктов могут рассчитывать на выездное обслуживание сотрудниками банков по заявкам.

В 17 населенных пунктах региона работают сельские кабинеты доступности государственных и финансовых услуг. Такие кабинеты с доступом в интернет расположены в библиотеках, домах культуры или зданиях администраций сел. По последнрим данным, они открыты в Безенчукском, Богатовском, Приволжском, Сергиевском и Шигонском районах. В сельском кабинете можно дистанционно оплатить коммунальные услуги, записаться к врачу, воспользоваться порталом «Госуслуги», открыть вклад или оформить страховой полис.

Сабрина Самедова