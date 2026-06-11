Приставы взыскали с пермской IT-компании более 500 тыс. рублей долга по зарплате

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с IT-компании долги по зарплате в пользу одной из бывших сотрудниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Жительнице Перми, работавшей в компании, разрабатывающей программное обеспечение, долгое время задерживали положенные выплаты. В результате женщина уволилась и обратилась в суд, который обязал бывшего работодателя погасить образовавшуюся задолженность.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУ ФССП поступил исполнительный документ о взыскании в пользу экс-работницы задолженности по заработной плате, компенсации за задержку ее выплаты, а также морального вреда и расходов на оплату услуг представителя на общую сумму более 500 тыс. руб.

Руководство компании предупредили о применении штрафной санкции в случае несвоевременного погашения задолженности и об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. В установленный срок деньги выплачены не были. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 60 тыс. руб. и арестовал банковские счета IT-компании. В результате принятых мер вся сумма задолженности была взыскана.