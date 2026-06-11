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Казань стала лидером по росту спроса на аккумуляторные инструменты

Казань возглавила рейтинг российских городов по росту спроса на аккумуляторные инструменты. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам января — мая этого года продажи аккумуляторного инструмента среди компаний в Казани выросли в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметный рост зафиксирован в мае — спрос в столице Татарстана увеличился в 1,7 раза год к году. По этому показателю Казань уступила только Новосибирску, где продажи выросли в 1,8 раза.

В целом по России продажи аккумуляторного инструмента среди корпоративных клиентов за первые пять месяцев года увеличились в 1,1 раза.

Анна Кайдалова