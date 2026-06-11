ВСУ ударили по четырем мостам в Херсонской области

В ночь на 11 июня ВСУ ударили по мостам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, — уточнил чиновник. — По предварительной информации, есть повреждения... Информация о движении и сроках восстановления будет дана дополнительно».

Средства ПВО сбили за ночь 45 БПЛА над регионом, добавил глава области.

Накануне под удар попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Владимир Сальдо заявил, что ВСУ «попытались нанести ракетный удар».

В новость внесены изменения в 11:19 мск. Уточнена информация в цитате и заголовке.