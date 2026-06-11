Татарстан вошел в число лидеров по участию НКО в соцуслугах

Татарстан вошел в число российских регионов-лидеров по развитию участия некоммерческих организаций в оказании социальных услуг. Об этом сообщает ТАСС.

За последние пять лет число социально ориентированных НКО, оказывающих услуги с возмещением затрат из бюджета, выросло с 1,2 тыс. до 1,6 тыс. организаций по стране. Их доля увеличилась с 27% до 34%.

В число регионов-лидеров также входят Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан, Ленинградская и Самарская области, а также Санкт-Петербург.

Анна Кайдалова