Начальник Оренбургского кадетского училища хочет стать депутатом Госдумы

Начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская планирует участвовать в выборах в Государственную Думу РФ. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Кандидатуру Татьяны Машковской поддержал губернатор Евгений Солнцев. Всего от Оренбургской области планируют участвовать в выборах в Госдуму РФ 48 человек.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Голосование будет организовано в трехдневном формате — с 18 по 20 сентября.

В единый день голосования, помимо выборов в Госдуму, состоятся выборные кампании и других уровней — глав регионов и депутатов законодательных собраний, а также довыборы в ряде муниципалитетов.

Георгий Портнов