В управлении гражданской защиты Перми сменилось руководство

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» возглавил Руслан Фаткуллин, ранее занимавший должность заместителя руководителя этого учреждения. Прежний начальник МКУ Владимир Гнидак перешел на работу в ГКУПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края».

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» обеспечивает реализацию полномочий администрации Перми в области участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также организует мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.