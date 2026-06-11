Директора салона техники в Ижевске будут судить по делу о хищении 37 млн рублей

Директор салона экстремальной техники в Ижевске, обвиняемый в хищении 37 млн руб. у 23 покупателей из Удмуртии и Пермского края, предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК). Об этом пишет «МВД Медиа».

Полицейские задержали фигуранта в апреле 2025 года, после хищения 1,4 млн руб. у жителя Глазова. Пострадавший внес деньги за снегоболотоход, но не получил технику в срок. В дальнейшем следствие вышло на несколько аналогичных эпизодов, совершенных в 2023-2025 годах.

В этот период коммерсант под предлогом продажи катеров, снегоходов, квадроциклов и моторных лодок похищал деньги клиентов. Фигурант заключал договоры с покупателями о предоплате, но затем свои обещания не выполнял. Впоследствии он распоряжался деньгами по своему усмотрению. Бизнесмен также занимался перепродажей транспорта от имени собственников, выручку от сделок присваивал себе.

Таким образом обвиняемый обманул 23 жителей двух регионов РФ. Общая сумма причиненного жителям ущерба превышает 37 млн руб. Фигурант находился под домашним арестом в период расследования. Его имущество общей стоимостью 33,7 млн руб арестовано.