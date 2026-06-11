Объем ипотеки, выданной в Прикамье, вырос на 64%

За первые четыре месяца 2026 года жители Пермского края получили ипотечные кредиты на общую сумму 26 млрд руб., это на 64% больше, чем в прошлом году. Это, в свою очередь, стимулировало рост жилищного строительства. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным статистики, площадь жилья в многоквартирных домах, заложенных в первые четыре месяца 2026 года, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 70% и почти достигла 430 тыс. кв. м. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

При этом в январе–апреле в Прикамье сдали в эксплуатацию 173 тыс. кв. м. жилья, это на 21% меньше, чем за то же время в прошлом году. Основная причина – относительно небольшой объем проектов, стартовавших в 2023–2024 годах, а также своевременный ввод домов в 2025 году.