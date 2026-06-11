Госдума разрешила правительству занимать на внутреннем рынке сверх плана

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Бюджетный кодекс, расширяющие возможности правительства в управлении бюджетом. Поправки позволят контролировать увеличение объема источников внутреннего финансирования дефицита с превышением верхнего предела внутреннего госдолга. Законопроект размещен в электронной базе.

Согласно нововведениям кабинет министров наделяется правом оперативно наращивать бюджетные расходы без предварительного согласования изменений в профильный закон. Прежде подобные шаги допускались через привлечение дополнительных ненефтегазовых доходов. Теперь финансировать новые расходы разрешено как за счет увеличения внутренних источников покрытия дефицита, так и за счет остатков, сформированных на едином казначейском счете к началу года.

Кроме того, согласно поправкам, запланированное на этот год погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам переносится на 2030 год. Регионам с низким уровнем расчетной бюджетной обеспеченности дается право распределять средства, освободившиеся после списания долгов, на материально-техническое обеспечение военной операции.

Также в этом году Федеральное казначейство запустит в пилотном режиме систему предоставления регионам сверхкраткосрочных займов «под потребность». Кредиты будут выдаваться под ставку 0,1% годовых, а возвратить их субъекты обязаны в течение первых пяти рабочих дней следующего месяца.