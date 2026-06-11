Дожди сохранятся в Свердловской области в четверг и на выходных

На территории Свердловской области в четверг, а также в праздничный День России и на выходных сохранятся осадки, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В четверг, 11 июня, циклон над Свердловской областью будет терять активность. Дожди сместятся на север и запад, в северных районах дожди будут сопровождаться грозами. На юге дождей меньше, они будут кратковременными. К вечеру в южных и восточных районах ожидаются обширные прояснения. В ночь на пятницу температура достигнет значений, близких к точке росы, из-за чего возникнут туманы.

В Екатеринбурге днем четверга температура достигнет +19°..+21°, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди с вероятностью грозы 5%, ветер западный, юго-западный, 2-7 м/с. В пятницу, в День России, ночью +13°, днем +22°. В субботу — ночью +14°, днем +22°, в воскресенье — ночью +14°, днем +21°. На следующей неделе в городе ожидается потепление: температура может достигнуть +26°.

Ирина Пичурина