Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго превысило 600

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДР Конго) превысило 600, сообщает ABC News со ссылкой на данные министерства здравоохранения ДР Конго. Всего в стране зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заболевания и 127 смертей. В соседней Уганде подтверждено 19 случаев заболевания и два летальных исхода.

В ДР Конго большинство новых случаев заражения было зарегистрировано в провинции Итури. Медицинские работники пытаются отслеживать контакты 5681 человека, но связаться удалось лишь с 56,3% из них. При этом по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) этот показатель необходимо увеличить примерно до 95%. Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мари Розелин Белизер, медработникам приходится «наверстывать упущенное из-за задержек в выявлении вспышек заболеваний».

О масштабном распространении заболевания лихорадкой Эбола власти ДР Конго официально объявили в середине мая, признав, что в течение нескольких недель до этого вспышка оставалась незамеченной. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт. Гуманитарные миссии также сталкиваются с сопротивлением со стороны местного населения — пациенты сбегают из изоляторов и нападают на медиков.

Тем временем администрация США опасается, что международные поездки могут ускорить распространение вируса Эбола в период проведения чемпионата мира по футболу. Из-за этого американские власти требуют от Европы ужесточить стратегию предотвращения инфекций.

Влад Никифоров