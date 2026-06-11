Радий Хабиров остался на 17-м месте в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам мая сохранил за собой 17-ю строчку в рейтинге влияния региональных руководителей от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). На этом месте он находился в апреле.

Респонденты АПЭК обратили внимание на упоминание Башкирии в выступлении Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. На форуме было озвучено, что Башкирия осталась на третьем месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Первые пять мест в рейтинге АПЭК занимают, как и месяцем ранее, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Идэль Гумеров