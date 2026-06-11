Реконструкция Бельского моста в Стерлитамаке подорожала на 50 млн рублей

Администрация Стерлитамака и сургутское АО «Мостострой-11» договорились о повышении стоимости реконструкции Бельского моста почти до 3,11 млрд руб. Копия дополнительного соглашения к контракту опубликована на сайте госзакупок.

Реконструкция моста через Белую на восточном выезде из Стерлитамака в сторону Белорецка началась в августе 2024 года. Сначала стоимость контракта составляла около 3,06 млрд руб. Строительство нового сооружения длиной 398 м идет в пять этапов и должно закончиться в середине 2028 года. Большую часть работ профинансирует республиканский бюджет.

По данным пресс-службы главы Башкирии, на 10 июня готовность реконструкции составляла 42%. На сайте госзакупок говорится, что заказчик заплатил подрядчику более 611,3 млн руб. — 20% от новой стоимости контракта.

Идэль Гумеров